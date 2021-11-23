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Общество23 ноября 2021 14:14

Мокрый снег с дождем ожидают в Петербурге и Ленобласти в среду

Предупреждение уже выпустили дорожные службы и МЧС
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Водителей предупреждают об ухудшении погоды.

Водителей предупреждают об ухудшении погоды.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Резкое ухудшение погоды ждут в Петербурге и Ленинградской области в среду, 24 ноября. О том, что на дорогах будет гололед, а в течение суток пройдут снег с мокрым дождем и усилится ветер, сообщают в МЧС.

- 24 ноября в Санкт-Петербурге ожидается мокрый снег, порывы ветра до 17 метров в секунду. На дорогах сложная обстановка, - отмечает пресс-служба экстренного ведомства.

Водителей об опасности предупреждает Управление федеральных автодорог «Северо-Запад».

- На территории Ленинградской области прогнозируется снег и мокрый снег с дождем. Возможны переходы температуры через ноль градусов, в связи с чем водителям следует быть максимально внимательными, - призывают дорожники.

Сильный снегопад ждут в ночь, утром – с дождем. В отдельных районах возможна метель. При этом ночью температура будет падать до -8 градусов, а днем термометры покажут +5.

Автомобилистов просят помнить о гололеде и не совершать резких маневров на трассе.