Восемь тысяч машин-призраков нашла полиция в Петербурге за полгода

За полгода работы дорожная полиция Петербурга выявила почти 8 тысяч машин-«призраков» Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Санкт-Петербурга с 1 мая 2021 года активно ведет борьбу с водителями, которые специально не ставят свои машины на учет, катаясь с архивными номерами. Так, всего за полгода правоохранители выявили восемь тысяч таких машин-призраков.

- Чаще всего на таких машинах гоняют лихачи, которые не задумываются о том, что ставят под угрозу свою жизнь и жизни других участников движения. При этом, из-за архивных номеров, они нарушают, но остаются безнаказанными, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Специально для выявления таких нарушителей была создана рабочая группа. Так, в Петербурге было выявлено 5,8 тысяч таких автомобилей, в Ленинградской области - более 2,1 тысяч машин. Есть и такие, кто продолжает ездить уже даже без номеров и документов.

За использование архивных номеров грозит штраф в 300-500 рублей.