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Происшествия24 ноября 2021 7:50

Женщина упала в шахту лифта в торговом центре в Петербурге

Прокуратура начала проверку инцидента
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В петербургском ТЦ женщина упала в шахту лифта

В петербургском ТЦ женщина упала в шахту лифта

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге женщина при неизвестных обстоятельствах упала в шахту лифта. Инцидент произошел в торговом центре, расположенном на Бухарестской улице, дом 30. Утром 24 ноября 2021 года прокуратура города начала проверку.

- В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению федерального законодательства, в том числе при эксплуатации лифтового оборудования, - сообщили в городском ведомстве.

О состоянии пострадавшей на данный момент ничего не сообщается, также как именно произошло ее падение.

После того, как прокуратура проведет проверку, будет принято решение о мерах реагирования на данное ЧП.