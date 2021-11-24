Женщина упала в шахту лифта в торговом центре в Петербурге

В петербургском ТЦ женщина упала в шахту лифта Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге женщина при неизвестных обстоятельствах упала в шахту лифта. Инцидент произошел в торговом центре, расположенном на Бухарестской улице, дом 30. Утром 24 ноября 2021 года прокуратура города начала проверку.

- В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению федерального законодательства, в том числе при эксплуатации лифтового оборудования, - сообщили в городском ведомстве.

О состоянии пострадавшей на данный момент ничего не сообщается, также как именно произошло ее падение.

После того, как прокуратура проведет проверку, будет принято решение о мерах реагирования на данное ЧП.