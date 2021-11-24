Пассажирский автобус сгорел на севере Петербурга

Автобус 139 маршрута загорелся прямо на ходу. Фото: vk.com/spb_today

Пассажирский автобус 139 маршрута сгорел на севере Петербурга. ЧП произошло утром 24 ноября на улице Черкасова. По словам очевидцев, у автобуса прямо на ходу начал полыхать моторный отсек, расположенный сзади. Водитель тут же остановил машину и успел открыть двери. Пассажиры бросились врассыпную

- Только что мимо проезжал, уже потушили. Скорая стоит рядом и две пожарные машины. Огнеборцы сматывают гидранты и набирают воду, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

По предварительным данным, все люди из автобуса успели спастись, в салоне было не слишком много народа. А вот сама пассажирская машины выгорела полностью, от автобуса остался лишь обгорелый остов.

Причины ЧП выясняются.