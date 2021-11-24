Уголовное дело возбудили после смерти трехлетней девочки в Петербурге

СК возбудил уголовное дело после смерти ребенка в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело после загадочной смерти трехлетней девочки. Трагедия произошла 23 ноября 2021 года. Малышке стало плохо в детском саду после чего ее забрал домой отец, но состояние ребенка лишь ухудшалось.

- Родители забрали девочку домой, так как она жаловалась на боль в животе и тошноту. Дома ребенку вызвали скорую помощь, врачи которой порекомендовали госпитализировать малышку, но родители отказались и решили оставить дочь под домашним присмотром, - рассказали в комитете.

Спустя пару часов девочке стало хуже. Родители снова вызвали медиков, однако ребенок скончался, несмотря на усилия реаниматологов.

Тело ребенка направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование продолжается.