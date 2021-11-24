Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Карелии

Пассажирский автобус с людьми перевернулся на трассе в Карелии / Фото: МЧС Карелии

В Карелии перевернулся пассажирский автобус, который ехал из Петрозаводска в парк "Рускеала". Авария произошла утром 24 ноября 2021 года на трассе "Сортавала". В автобусе на тот момент находились 34 человека. Известно, что четверо из них пострадали, остальные отделались легким испугом и синяками.

В МЧС республики сообщили, что к устранению последствий аварии привлекались сотрудники пожарно-спасательное подразделение Питкярантского района.

- Шесть человек и одна единица техники привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге, где в кювет опрокинулся автобус, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На данный момент на месте ведутся работы, а также проводится проверка в связи с аварией. Пассажиры находятся в пункте обогрева в Сортавале.