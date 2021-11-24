Казармы лейб-гвардии Литовского полка продают в Петербурге за 600 миллионов рублей / Фото: Яндекс

В Санкт-Петербурге продают здание, которые раньше было казармами лейб-гвардии Литовского полка, а после лейб-гвардии Семеновского полка. Оно располагается на Звенигородской улице, дом 1, прямо напротив метро "Звенигородская". Объявление о продаже появилось в сети 24 ноября 2021 года.

- Продается здание с большими окнами в центре Петербурга в 50 метрах от метро. Очень выгодное расположение объекта. Отличный пешеходный и автомобильный трафик, - рассказал продавец.

Здание трехэтажное, площадью 4,7 тысяч квадратных метров.

Казармы были построены в конце 18-го века по проекту архитектора Федора Волкова. В данном здании располагался первый батальон полка.

На данный момент здание свободного назначения. Оно является объектом культурного наследия. Продавец просит за него 600 миллионов рублей.