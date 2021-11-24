Начальник УГИБДД по Петербургу и Ленобласти написал заявление об уходе

Начальник УГИБДД подал рапорт об отставке. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный гаишник Петербурга и Ленобласти написал заявление об уходе. Глава Управления ГИБДД Алексей Семенов подал руководству рапорт об уходе главе МВД Владимиру Колокольцеву. При этом, принимать решение об увольнении или назначении офицера такого уровня, должен лично президент страны.

- Да, рапорт подан, - подтвердил «КП-Петербург» осведомленный источник.

Причин ухода Семенова вслух никто не называет, но неофициально говорится о личном конфликте начальника УГИБДД с руководством полицейского Главка.

При этом, увольнение со службы при подаче подобного рапорта вовсе необязательно и возможен перевод офицера на другую должность или в другой регион.