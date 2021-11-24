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Происшествия24 ноября 2021 15:10

Бизнесмен Александр Ебралидзе задержан в Петербурге по делу о пропаже трех миллиардов рублей

О хищении денег из «Констанс-банка» стало известно еще пять лет назад
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Бизнесмен Александр Ебралидзе задержан в Петербурге.

Бизнесмен Александр Ебралидзе задержан в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бывший владелец «Констанс-банка», бизнесмен Александр Ебралидзе задержан в Петербурге. Днем 24 ноября к нему пришли сотрудники ФСБ. Вероятной причиной интереса правоохранительных органов к экс-банкиру называется дело о пропаже почти трех миллиардов рублей из того самого «Констанс-банка» в 2016 году.

- По предварительным данным, одновременно в нескольких квартирах предпринимателя начались обыски, - пишут «Невские новости».

Ранее по факту исчезновения денег из банка было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Напомним, что весной 2021 года суд взыскал с бизнесмена 324 миллиона рублей в пользу «Банка Санкт-Петербург», продав с торгов несколько земельных участков и дом.

Перед этим суд передал тому же банку 10% акций АО «Талион», которым владеет Ебралидзе.