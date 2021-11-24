Смольный потратит 11 млн рублей на обоснование создания велодорожки от «Лахта Центра» до Смолячково

В Петербурге выделят 11 млн рублей на обоснование создания велодорожки от «Лахты» до Смолячково Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный выделил из бюджета Петербурга 11 млн рублей на разработку технико-экономического обоснования создания велосипедного маршрута вдоль Финского заливы от Лахты до поселка Смолячково. Соответствующая госзакупка запущена в работу. От подрядчика потребуют подготовить нужную документацию до 10 июня 2022 года.

- Необходимо выполнить замеры интенсивности велосипедного, пешеходного и транспортного движения на элементах улично-дорожной сети, расположенных вдоль берега Финского залива в Курортном районе Санкт-Петербурга, вдоль которых в настоящее время осуществляется движение велосипедистов или вдоль которых будет планироваться движение велосипедистов в направлении планируемого веломаршрута, - сообщается в техзадании к контракту.

В итоге от подрядчика потребуют сдать аналитический отчет, саму транспортную схему маршрута на топосъемке, письма от заинтересованных в велодорожке структур. Кроме этого разработчика попросят все красиво презентовать для властей.