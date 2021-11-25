Граффити с Достоевским закрасили в Кузнечном переулке в Петербурге

В Петербурге закрасили граффити с Достоевским / Фото: URBAN-фреска

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с нелегальным граффити. В Кузнечном переулке на одном из домов было нанесено изображение писателя Федора Достоевского, приуроченное 200-летию со дня его рождения. Однако коммунальщики закрасили портрет. Об этом 24 ноября 2021 года рассказали в соцсети музея URBAN-фреска.

- Преступление и наказание. Преступление: размещение портрета Достоевского. Наказание: кровавое закрашивание. Достоевский в Петербурге стал персоной нон грата: Федору Михайловичу отказано в пребывании в Петербурге, - написали работники музея.

Теперь в переулке вместо портрета великого писателя красуется белая стена. Само граффити просуществовало всего несколько недель.

Напомним, что такая же участь грозит и граффити с изображением Даниила Хармса на улице Маяковского.