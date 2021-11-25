Житель Колпино получил три года за разбитую о голову бутылку

В Колпино местный житель разбил бутылку о голову грузчика. За нападение ему дали три года колонии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Колпино получил три года колонии за пьяное нападение на человека. В качестве оружия агрессивный мужчина применил бутылку. Ей он несколько раз ударил потерпевшего в голову и живот.

- Прокуратура Колпинского района поддержала обвинение по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Сам конфликт произошел еще в январе 2021 года. Агрессивному мужчине не понравилось то, что у подъезда дома люди грузили в машину вещи. Без лишних разговоров нападавший ударил одного из оппонентов по голове, отчего бутылка разлетелась вдребезги. После чего оставшейся «розочкой» стал тыкать его в живот.

При рассмотрении дела суд учел личность нападавшего и дал ему три года в колонии общего режима.