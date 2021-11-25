Петербург снова занял второе место в стране по заболеваемости коронавирусом

Новый рост заражений коронавирусом произошел в Петербурге 25 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

После резкого спада количества заражений коронавирусов в Санкт-Петербурге снова наблюдается рост. Так, Северная столица опять оказалась на втором месте в стране по заболеваемости. Об этом говорится в данным оперативного штаба по COVID-19 на 25 ноября 2021 года.

- За минувшие сутки в Петербурге выявлено 1538 новых случаев заражения коронавируса, что более чем на 10 процентов больше, чем днем ранее, - сообщает оперштаб.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Показатель выздоровлений остается пока что на высоком уровне. За сутки болезнь победили еще 4912 пациентов. А смертность впервые за долгое время упала ниже отметки в 70 человек до 65 летальных исходов за сутки.

Всего за время пандемии в Петербурге заболели 777 333 человек, из них выздоровели 714 636 пациентов и умерли 25 867 жителей города.