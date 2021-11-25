ЗакС Петербурга рассмотрит федеральный законопроект о QR-кодах

Заксобрание изучит закон о QR-кодах в России. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комиссия по здравоохранению и соцполитике Заксобрания Петербурга рекомендовала к рассмотрению федеральный законопроект о введении QR-кодов в России. Теперь депутаты городского парламента изучат инициативу коллег из Госдумы и либо одобрят в нынешнем виде, било предложат поправки.

- Комиссия ЗакСа поддержала федеральный законопроект о QR-кодах. Моя позиция: вакцинация нужна, и ограничения по доступу граждан в различные места возможны, но закон нуждается в серьезной доработке, поскольку содержит множество недостатков, - сообщает в соусетях депутат Заксобрания Борис Вишневский.

По его словам, в нынешнем виде законопроект направлен на ограничение доступа людей к массовым мероприятиям и объектам культуры, общепита, торговли и т.д. При этом Конституция допускает такие ограничения прав и свобод - ради защиты здоровья, прав и законных интересов других жителей страны. Вопрос в том, чтобы соблюдался баланс.

Так, предлагается выдавать коды тем, кто переболел без обращения к врачу и признать иностранные вакцины, чтобы граждане России и их близкие, живущие за границей, могли без проблем приезжать на родину.

Напомним, что QR-коды планируется ввести с 1 февраля 2022 года для посещений магазинов, заведений общепита, культуры, общественных и других мест, а также в поездах дальнего следования и самолетах.