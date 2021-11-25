Основной корпус Госпиталя ветеранов войн в Петербурге возобновил плановый прием пациентов

Основной корпус Госпиталя ветеранов войн на Народной улице начал прием плановых и экстренных больных / Фото: Комздрав

В Санкт-Петербурге основной корпус Госпиталя ветеранов войн на Народной улице возобновил прием плановых и экстренных пациентов. Об этом 25 ноября 2021 года рассказали в комитете по здравоохранению города.

В стационаре подготовлены 832 койки для пациентов с неинфекционными заболеваниями. Как пояснил глава комитета Дмитрий Лисовец, больницу перепрофилировали обратно с приема больных коронавирусом, чтобы оказывать помощь людям пожилого возраста.

- Это единственное многопрофильное учреждение в Северной столице, которое оказывает специализированную медицинскую помощь пациентам, относящимся к льготным категориям. Они нуждаются в особой опеке и внимании, - пояснил председатель комздрава.

Сейчас продолжит прием больных коронавирусом другой корпус-трансформер госпиталя, который был открыт недавно. Для инфицированных там подготовлено 405 мест.