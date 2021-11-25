Семь человек пострадали в лобовом ДТП внедорожника и автобуса в Ленобласти

Внедорожник столкнулся с маршруткой в Ленобласти / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Ленинградской области произошла серьезная авария. В восьмом часу утра 24 ноября 2021 года в Лужском районе в поселке Оредеж столкнулись внедорожник и пассажирский автобус. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- 65-летняя женщина, управляя внедорожником «Тойота Прадо» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, где столкнулась "лоб в лоб" с пассажирским автобусом «ПАЗ» под управлением 53- летнего водителя, - рассказали в полиции.

В момент аварии в автобусе находились 15 человек. Из них семь пассажиров с места ДТП были госпитализированы на каретах скорой помощи. Остальных в удовлетворительном состоянии отпустили. Информации о пострадавших водителях нет.

На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку.