Первую сотню кубометров снега убрали с улиц Петербурга

Дорожные предприятия Петербурга вывезли из города первую сотню кубометров снега Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По всей видимости, в Санкт-Петербург пришла зима. Снег выпал в ночь на 24 ноября 2021 года и лег ровным слоем на крыши домов, улицы, укрыв скверы, парки и автомобили. Как сообщили 25 ноября в комитете по благоустройству из города была вывезена первая сотня кубометров снега.

- Дорожные предприятия за минувшие сутки собрали и вывезли с улиц города 96,9 кубометра снега. Снежные массы увезли на специальные пункты "Водоканала" для утилизации, - пояснили в Смольном.

Осадки оказались первым снегопадом в сезоне. Высота снежного покрова оказалась в 2,4 сантиметра. На дороги сразу же вывели более 860 единиц техники для уборки.

Также за минувшие сутки температура воздуха в Петербурге несколько раз скакала от минусовой к плюсовой, из-за чего на дорогах образовался гололед. Для безопасности горожан асфальт обрабатывают специальными противогололедными материалами.