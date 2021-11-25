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Общество25 ноября 2021 10:08

Первую сотню кубометров снега убрали с улиц Петербурга

За день в городе выпало 2,4 сантиметра снега
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Дорожные предприятия Петербурга вывезли из города первую сотню кубометров снега

Дорожные предприятия Петербурга вывезли из города первую сотню кубометров снега

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По всей видимости, в Санкт-Петербург пришла зима. Снег выпал в ночь на 24 ноября 2021 года и лег ровным слоем на крыши домов, улицы, укрыв скверы, парки и автомобили. Как сообщили 25 ноября в комитете по благоустройству из города была вывезена первая сотня кубометров снега.

- Дорожные предприятия за минувшие сутки собрали и вывезли с улиц города 96,9 кубометра снега. Снежные массы увезли на специальные пункты "Водоканала" для утилизации, - пояснили в Смольном.

Осадки оказались первым снегопадом в сезоне. Высота снежного покрова оказалась в 2,4 сантиметра. На дороги сразу же вывели более 860 единиц техники для уборки.

Также за минувшие сутки температура воздуха в Петербурге несколько раз скакала от минусовой к плюсовой, из-за чего на дорогах образовался гололед. Для безопасности горожан асфальт обрабатывают специальными противогололедными материалами.