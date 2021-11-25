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Происшествия25 ноября 2021 10:25

Полиция начала проверку после гибели женщины под колесами электрички в Петербурге

Трагедия произошла на перегоне Новый Петергоф - Ораниенбаум
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Женщина погибла, попав под поезд в пригороде Петербурга.

Женщина погибла, попав под поезд в пригороде Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожилая женщина погибла под колесами электрички в Петродворцовом районе Петербурга. Трагедия произошла днем 24 ноября на перегоне Новый Петергоф – Ораниенбаум. 61-летняя петербурженка пыталась перейти пути, но не заметила поезда.

- Машинист электропоезда применил экстренное торможение и подал сигналы, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось, - сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Попавшая под колеса пенсионерка получила тяжелые травмы и погибла на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.

Движение поездов на Балтийском направлении было задержано.

Причины и обстоятельства трагедии выясняются.