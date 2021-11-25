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Здоровье25 ноября 2021 10:41

Вакцинированные жители Петербурга в 10 раз реже болеют коронавирусом

Тяжелая форма болезни у привитых бывает в три раза реже
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Вакцинированные петербуржцы в десять раз реже болеют коронавирусом

Вакцинированные петербуржцы в десять раз реже болеют коронавирусом

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге вакцинированные жители намного реже болеют коронавирусом. Об этом пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на главного внештатного специалиста по эпидемиологии комздрава Марию Дарьину.

- Привитые горожане в десять раз реже болеют коронавирусом, чем невакцинированные. Об этом свидетельствуют данные федерального ресурса лиц, больных COVID-19, - отметила Дарьина.

Разумеется, вакцинированные люди тоже болеют. Но риск того, что болезнь будет протекать в тяжелой форме, а тем более дойдет до летального исхода, в три раза меньше.

Исследование было сделано на основе данных по эффективности вакцинации с марта 2020 года по 15 сентября 2021 года. Вскоре комитет по здравоохранению проведет исследование по последним данным.

Также Дарьина отметила, что с середины ноября наблюдается спад заболеваемости. Ковидные койки на данный момент свободны на 25 процентов.