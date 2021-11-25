Суд оставил на свободе наркомана, который ударил подростка ножом и сжег квартиру в Петербурге

Суд дал условное наркоману-поджигателю. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кировский районный суд Петербурга не стал отправлять в тюрьму наркомана, который сначала ударил ножом подростка, а потом сжег чужую квартиру. По обоим эпизодам подсудимому грозили приличные сроки, но он отделался условным наказанием.

- 5 октября 2019 года в 7 часов 53 минуты обвиняемый, находясь у дома118 корпус2 по Ленинскому проспекту, беспричинно подбежал к несовершеннолетнему Р. и нанес последнему ему удар ножом в область живота, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По счастью, рана оказалась поверхностной и серьезного вреда подростку не нанесла.

После этого буйный мужчина остался на свободе и через три месяца, в новогодние праздники, подпалил чужую квартиру. Он собрал все вещи в одной комнате и поджег их, едва не взорвав дом, так как открыл конфорки газовой плиты и сбежал.

По каждому эпизоду были заведены дела, которые только сейчас дошли до рассмотрения. И даже несмотря на уже имеющуюся судимость, суд не назначил реального наказания.

- Суд учел, что обвиняемый нуждается в лечении от наркомании, имеет малолетнего ребенка, добровольно возместил имущественный ущерб и моральный вред, принес извинения потерпевшим, - говорится в вердикте.

Как итог: два гола колонии условно с испытательным сроком.