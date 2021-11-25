Более 700 коек для больных коронавирусом свернули в Петербурге

В Петербурге свернули более 70 ковидных коек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге свернули еще более 700 коек для лечения больных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные отчета Смольного на 25 ноября 2021 года.

- За сутки в Петербурге свернули 739 мест для лечения больных коронавирусом. Всего сейчас осталось 8,1 тысяч коек, из которых 6,2 тысячи заняты, - сообщает городская администрация.

Добавим, что к плановой работе вернулся основной корпус Госпиталя ветеранов войн. Это было сделано для того, чтобы больница могла лечить льготных пожилых граждан.

Отметим, что уровень госпитализаций пока что остается довольно высоким. За минувшие сутки в городские больницы попали еще 392 человека, выписаны были 525 пациентов. Кроме того, в реанимации в тяжелом состоянии находятся 607 человек и еще 312 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.