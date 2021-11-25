Перед заявлением в полицию Курпатов подавал гражданский иск на своего помощника

Отец Иевского утверждает, что Курпатов дает ложные показания ФОТО: соцсети

В сентябре 2021 года, незадолго до ареста Алексея Иевского, знаменитый психолог Андрей Курпатов обратился в Невский районный суд Петербурга с исковым заявлением. Тогда он хотел вернуть автомобиль "Порш Кайен", который, судя по заявлению, был куплен Иевским на деньги психолога.

- По достигнутой устной договоренности между истцом и ответчиком, вышеуказанный автомобиль впоследствии должен был быть переоформлен на имя истца. Однако, до настоящего момента ответчик уклоняется от взятых на себя обязательств, а неоднократные требования истца игнорирует, - указано в заявлении.

Сейчас по этому делу идет судебное разбирательство, только Иевский проходит уже по уголовной статье за мошенничество. В этом его обвинил Курпатов, указав также на кражу дорогих украшений.

Исковое заявление было составлено еще 9 сентября, до ареста Иевского

- Это исковое заявление показывает, что Курпатов заранее знал о том, что автомобиль будет оформлен на Лешу. Он сам указывает на эту устную договоренность. Получается, что его заявление в полицию - это ложный донос. Мы с этим мириться не собирается. На месте моего сына, в СИЗО, должен быть Курпатов, и мы этого добьемся. Так будет справедливо, - рассказал "КП-Петербург" отец Алексея Константин Иевский.

Сам Алексей утверждает, что ни в чем не виновен. Все перечисленное, по его версии, было совместно нажитым имуществом, ведь у мужчин были длительные отношения.

Сейчас бывший помощник Курпатова находится в "Крестах". Там он пробудет до следующего судебного заседания, которое состоится 28 декабря.