Заброшенную Чашу фонтана в Петергофе признают памятником культурного наследия

Заброшенную Чашу фонтана в Петергофе признают объектом культурного наследия / Фото: КГИОП

Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга хочет признать заброшенную Чашу фонтана в Петергофе объектом культурного наследия. Мраморный отголосок былой роскоши находится на территории дворцово–паркового ансамбля Знаменской дачи.

- На рассмотрение антикоррупционной комиссии поступило распоряжение о признании чаши фонтана в Знаменке предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения, - говорится в документе.

Знаменская усадьба была построена в 1760-1770 годах. Парк там создавался в 18-19 веках. Однако точной даты постройки данного фонтана в документах не указано.

Известно, что чаша фонтана выполнена из мрамора. С годами они сильно потеряла былой блеск, вся заросла травой, мхом, а из самой чаши начали рости деревья и кустарники.