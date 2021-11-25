Цены на подержанные автомобили в Петербурге выросли за год на 40%

Машины дорожают все больше, но пробок меньше не становится. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цены на подержанные машины рванули вверх вслед за новыми авто и достигли средней отметки в 650 тысяч рублей. Такие данные по Петербургу приводят специалисты сервиса «Авито Авто». За год прибавка в стоимости «бэушных» автомобилей составила около 40%

- Наибольшим спросом в Петербурге и Ленобласти пользуются немецкие (25% спроса), японские (19%) и отечественные марки (13,5%), - говорится в исследовании рынка авто с пробегом.

Далее идут «американцы» включая популярные «Форд» и «Шевроле», которые по сути больше «европейцы» и «корейцы». На пятом месте - корейские «Хендэ» и «Киа».

Среди первой тройки дороже всего обойдутся немецкие марки – 658 тысяч рублей и 48% подорожания за год. Японские машины прибавили в цене 44% - 750 тысяч в среднем. Доступнее всего отечественные «Лады», подорожавшие на треть. их можно купить за 240 тысяч рублей.