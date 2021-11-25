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Общество25 ноября 2021 12:03

Карту Петербурга 200-летней давности оценили в 13 тысяч долларов

Раскрашенный вручную план «Санктпетербурга» продают с аукциона
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Карта показывает, каким был Петербург в 1793 году. Фото: "Литфонд".

Карта показывает, каким был Петербург в 1793 году. Фото: "Литфонд".

Карту-план Санкт-Петербурга 1793 года, раскрашенную вручную и проданную более 200 лет назад, продадут с аукциона. Начальная цена лота пока не слишком велика для антикварной вещи – всего 250 тысяч рублей, тем более, что к карте прилагается книга-описание города того времени. Но при торгах цена наверняка повысится, ведь ранее подобные лоты уходили за 13 тысяч долларов.

- «План столичного города Санктпетербурга 1793» (название написано в одно слово – прим.ред.) раскрашен акварелью; в нижней части плана врезка: «Изображение Санктпетербургской стороны по нынешнему ее расположению». Редкость. Продажа на одном из российский аукционов — 13 000 долларов США, - говорится в описании лота на сайте аукционного дома «Литфонд»

Книга немецкого автора Иоганна Готлиба Георги была переведена на русский язык, дополнена описанием жизни города и издана в 1974 году. До наших дней кожаный переплет дошел в истрепанном виде, но содержимое осталось в ценности и сохранности. То же касается и карты-плана, прилагаемого к литературному описанию Петербурга.