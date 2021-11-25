Эрмитаж введет новые льготы для посетителей с 1 декабря

Вход в Эрмитаж для детей до 14 лет станет бесплатным Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Государственный Эрмитаж Санкт-Петербурга с 1 декабря 2021 года собирается ввести новые льготы для посетителей. Об этом сообщил директор музея Михаил Пиотровский во время пресс-конференции.

- С 1 декабря бесплатный вход в любой день станет для детей до 14 лет, а также инвалидов 1 и 2 групп, - пояснил Пиотровский.

Напомним, что ранее такая привилегия была только у детей до семи лет.

Кроме того, каждый третий четверг месяца будет бесплатный вход для пенсионеров, студентов, многодетных семей и других льготных категорий граждан.

Курсанты и пенсионеры по прежнему смогут бесплатно посещать выставки в Главном штабе.

Напомним, что 7 декабря в День Святой Екатерины вход в Эрмитаж также будет бесплатным. Из-за коронавируса для этого нужна будет электронная запись.