Первое издание «Бориса Годунова» Пушкина, выпущенное в Петербурге, продадут с аукциона

Первое издание "Бориса Годунова" продадут с аукциона. Фото: "Литфонд".

Около трех миллионов рублей рассчитывают выручить с продажи первого издания трагедии Пушкина «Борис Годунов». Книга, напечатанная в Петербурге в 1831 году, появилась за шесть лет до смерти писателя и была посвящена памяти Николая Карамзина.

- С написанием книги связано и знаменитое восклицание «Ай-да Пушкин, ай-да сукин сын!». Его в письме к Вяземскому упоминает сам автор: «... Трагедия моя закончена; я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал, ай-да Пушкин, ай-да сукин сын!», - сообщает пресс-служба аукционного дома «Литфонд», где пройдут торги.

Однако с момента окончания работы над книгой в 1825 году и ее выходом в печать прошло более пяти лет. Труд Пушкина внимательно вычитывал цензура. Несколько раз в течение этого времени в журналах печатались отрывки, но целиком трагедия была издана лишь в декабре 1830 года. При этом дату издания поставили 1831 годом.

Весь тираж книги был выкуплен издателем Смирдиным, который продавал ее в своих лавках за весомые 10 рублей.

Сейчас подобные раритеты стоят куда больше. Ставки до торгов уже достигли 750 тысяч рублей, а ранее подобные издания уходили почти по три миллиона.