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Здоровье25 ноября 2021 15:54

Смольный готовит дополнительные ограничения на новогодние праздники с 27 декабря по 9 января

«Особое поручение» губернатора дано профильным комитетам и ведомствам
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Смольный намерен ввести новые ограничения на новогодние праздники.

Смольный намерен ввести новые ограничения на новогодние праздники.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дополнительные ограничения могут быть введены в Петербурге на время новогодних праздников. Этот вопрос губернатор Александр Беглов поручил проработать профильным комитетам и ведомствам Смольного.

- Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга дано особое поручение подготовить предложения по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Карантинные меры коснутся объектов развлечения и досуга, заведений общественного питания и розничной торговли. А также театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок.

Отметим, что период возможных ограничений совпадает не только с новогодними праздниками, но и зимними каникулами у школьников.

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