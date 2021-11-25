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Происшествия25 ноября 2021 17:52

Сотня домов и шесть детсадов в Пушкине остались без отопления из-за срочного ремонта

Виной всему работы в 6-й котельной на Кузьминском шоссе
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Пушкине на день ограничили тепло в батареях 136 жилых домов.

В Пушкине на день ограничили тепло в батареях 136 жилых домов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 130 жилых домов в Пушкинском районе Петербурга остались без отопления в четверг, 25 ноября. Кроме этого не повезло шести детским садам, пяти школам и одной больнице. Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», все произошло по причине срочного ремонта в местной котельной, расположенной на Кузьминском шоссе. Работы закончили в короткие сроки. Как заверили теплоэнергетики, полностью батареи не выключали, просто понизили температуру.

- До 20:00 специалисты должны восстановить параметры циркуляции теплоносителя до ввода в здания, - отметили в ГУП «ТЭК».

На предприятии подчеркивают, что теплосети в Пушкине и Колпино находятся в критическом износе. Винят в этом плохое финансирования предыдущего собственника-банкрота «ПушТЭК». С 2021 года трубопроводы в районах активно реконструируют.