Жители Мурино пожаловались на опасный гололед

Жители Мурино негодуют из-за опасного гололеда. Фото: vk.com/murinotoday

Жители Мурино 24 и 25 ноября массово жалуются на гололед у станции метро «Девяткино» и в жилых кварталах. На проблему отреагировали коммунальщики, однако, как сообщают горожане, посыпают асфальт тротуары далеко не везде.

- Пока не напишешь кучу жалоб в администрацию и постов в социальных сетях, ничего убирать не будут. Проблема повторяется из года в год. Прошлой зимой соседка получила у дома сотрясение мозга, - рассказал «КП-Петербург» городской общественник Павел Самородов. - Сегодня тротуары все же посыпали, но не во всех дворах. Я сам чуть не убился, выходя на улицу.

Активист добавил, что в последнее время убирать улицы города зимой стали чуть лучше, однако ситуация меняется очень медленно.