«Ленавтодор» объяснил огромные пробки на въезде в Мурино

Жители Мурино жалуются на огромные пробки при въезде в город. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В «Ленавтодоре» прокомментировали «КП-Петербург» причины огромных пробок на въезде в Мурино. Ранее жители города пожаловались на проблемы в работе светофоров на Токсовском шоссе. Оказалось, что проблема кроется в паре перекрестков на трассе, их расширили после капитального ремонта. Светофоры пока работают в тестовом режиме, ведутся пусконаладочные работы. Дорожники отслеживают ситуацию и обещают разгрузить пробки в ближайшее время.

- В период с 25 по 26 ноября светофоры будут настраивать. Из-за большого трафика на шоссе работы могут затянуться. На жалобы автомобилистов оперативно реагируют. В частности, сейчас светофор возле Английской улицы перевели в аварийный режим работы, движение на участке регулируется дорожными знаками, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Ленавтодора».

В пятницу, 26 ноября, на место приедет специальная комиссия предприятия, чтобы решить, как грамотно выйти из ситуации.