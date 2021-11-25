Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье25 ноября 2021 20:00

Беглов прогнозирует коллективный иммунитет в Санкт-Петербурге к 15 января

Губернатор подчеркнул, что все зависит от темпов вакцинации
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Смольном надеются достичь коллективного иммунитета в Петербурге к 15 января.

В Смольном надеются достичь коллективного иммунитета в Петербурге к 15 января.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Александр Беглов выразил надежду, что Санкт-Петербург достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу уже к 15 января 2022 года. По словам губернатора, в итоге все зависит исключительно от воли горожан – того, как пойдут темпы вакцинации. Пока что в Северной столице активно прививаются. В частности, в минувшую пятницу, 19 ноября, вакцинировались почти 39 тысяч человек. Напомним, в идеале Смольный хочет прививать в сутки по 40 тысяч жителей.

- Мы приближаемся к коллективному иммунитету, но пока его еще не достигли. 3,5 млн человек должны привить по требованию Минздрава, это 80% населения города. Если быть реалистом, то мы планируем достичь этого показателя привитых к 15 января. Но очень многое зависит от жителей города, - отметил Александр Беглов в эфире телеканала «78».

Как считает губернатор, необходимо строго соблюдать текущие меры безопасности по коронавирусу, иначе празднование Нового года может быть скорректировано в сторону ограничений.