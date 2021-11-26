Застройщик подал в суд на Смольный, требуя отдать землю на намыве

Застройщик подал в суд на Смольный из-за участков на намыве. Фото: Олег ЗОЛОТО

Застройщик через суд потребовал от Смольного передать в распоряжение компании два участка на намывных территориях Василеостровского района. Соответствующий иск к Комитету имущественных отношений Петербурга подан в арбитражный суд.

- Застройщик оспаривает непередачу в собственность двух участков - 4 и 7, расположенных на бульваре Александра Грина на пересечении с улицей Чирикова, - пишет «Деловой Петербург».

Согласно проекту планировки, на участках собирались строить многоквартирные дома со встроенными детскими садами по 50 мест в каждом. Однако ранее в администрации Василеостровского района уже заявляли о том, что намыв перенасыщен жилыми комплексами при недостатке социальной инфраструктуры. И если строить тут очередные ЖК, то нужны отдельные садики на 250 мест минимум.

Сам застройщик, у которого в собственности или аренде есть несколько участков на намыве, с пересмотром планов не согласен и обратился в суд.