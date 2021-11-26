Беглов: уровень безработицы в Петербурге очень низкий - 1,7 процента

Безработными в Петербурге числятся около 53 тысяч человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о «самом низком» уровне безработицы в городе. На данный момент он составляет 1,7% от общего числа трудоспособного населения. Правда, а абсолютных цифрах эти данные озвучены не были. Но если брать свежие данные Комитета по труду и занятости, то в поисках работы сейчас находятся около 53 тысяч горожан.

- Благодаря вашим усилиям в городе самый низкий уровень безработицы – всего 1,7 процента, - заявил Александр Беглов на торжественно церемонии награждения предпринимателей города знаком качества «Сделано в Петербурге».

По словам губернатора, в начале пандемии безработными числились около 100 тысяч человек при том, что трудоспособное население города составляет около 3,1 миллиона человек.

Среди награжденных оказались предприятия машиностроения, оборонной промышленности и изготовители фарфора.