Пользоваться QR-кодами целый год смогут более 80% жителей Петербурга

Больше 80% взрослых петербуржцев смогут предъявлять QR-коды целый год Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге горожане продолжают прививаться от коронавируса. Активность увеличилась с введением QR-кодов. Как пишет 26 ноября 2021 года "Мойка78", сертификаты о иммунизации целый год смогут предъявлять 81 процент взрослого населения города.

- QR-коды о вакцинации получили уже 2,3 миллионов петербуржцев. Список владельцев сертификатов, действующих год, пополнится переболевшими горожанами: инициативу продлить срок действия QR-кодов для перенесших коронавирус с шести до 12 месяцев поддержал президент России, - пишет издание.

На данный момент коллективный иммунитет благодаря вакцинации от коронавируса уже более 67 процентов. Когда же и переболевшие тоже получат продленные сертификаты, то общее число горожан с активными QR-кодами достигнет 3,1 миллионов. А согласно данным Горизбиркома в Петербурге проживает 3,8 миллионов совершеннолетних горожан. То есть иммунитет будет у 81 процентов жителей.