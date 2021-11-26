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Общество26 ноября 2021 13:08

В Петербурге задержали московского блогера, помочившегося на портрет ветерана в парке

Молодой человек опубликовал фото поступка в соцсетях, но потом все удалил и сбежал из столицы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Блогера, оскорбившего память ветерана, задержали в Петербурге.

Блогера, оскорбившего память ветерана, задержали в Петербурге.

Фото: СОЦСЕТИ

Московские полицейские в Петербурге задержали столичного блогера, который помочился на стенд с портретом ветерана войны в парке «Измайлово». Фото соей глупости парень выложил в соцсети. Но потом испугался ответственности и снимки удалил. Однако Интернет все помнит и на блогера завели уголовное дело. Вскоре его нашла полиция

- Сотрудниками московской полиции подозреваемый был задержан и доставлен в следственные органы для дальнейшего разбирательства. Им оказался молодой человек 2002 года рождения, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Оказалось, что убоявшись наказания, молодой человек сбежал. Причем аж в Петербург. Об этом пишет «Российская газета». Но и в городе на Неве блогер не смог укрыться от правосудия.

По статье за осквернение символов воинской славы и оскорбление памяти защитников Отечества ему грозит дл пяти лет лишения свободы.