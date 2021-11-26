Копию картины Да Винчи, висящей в Эрмитаже, продают в Петербурге за 9 млн рублей

Копию "Мадонны" Леонардо Да Винчи выставили на продажу. Фото: "Авито".

Одну из немногих копий картины Леонардо Да Винчи «Мадонна Литта», оригинал которой находится в Государственном Эрмитаже, продают в Петербурге за девять миллионов рублей. Объявление появилось на популярном сайте в Интернете.

- Картина на холсте маслом. Писали с оригинала в конце XIX века, - говорится в описании лота на «Авито»

Потенциальному покупателю при запросе обещают представить экспертное заключение о ценности и подлинности копии полотна великого художника.

Справка «КП»:

Картина «Мадонна с младенцем», оконченная Леонардо Да Винчи в 1491 году, относится к итальянскому варианту изображения Богоматери Мадонне Умиления. «Название «Мадонна Литта» она получила по фамилии семейства Литта, владевшего произведением и продавшего картину Эрмитажу в 1865 году.

Изначально картина была написана на деревянной доске, эксперты считают, что ее начинал писать сам Да Винчи, но заканчивал уже один из его учеников. После покупки «Мадонны» в Эрмитаже из-за ее плохого состояния перевели картину с дерева на холст.