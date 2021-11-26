Пенсионерка из Петербурга за два года отдала мошеннице три миллиона рублей

Случайная знакомая выманила у пенсионерки больше трех миллионов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские полицейские задержали 40-летнюю женщину, которая более двух лет вытягивала деньги из 80-летней пенсионерки. Роковая встреча произошла летом 2019 года на рынке у метро «Звездная».

- Пенсионерка пояснила, что она познакомилась с женщиной, которая являлась продавцом в пекарне. У них сложились дружеские отношения. Но начиная с июля 2019 года, новая знакомая начала просить пенсионерку переводить ей деньги на решение разных проблем, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Это тянулось более полутора лет, пока с начала 2021 года адрес пожилой женщины не начали поступать угрозы. Тогда пенсионерка пошла в полицию с заявлением. Однако задержали подозреваемую в мошенничестве женщину лишь 25 ноября. За прошедшее время, по словам потерпевшей, у нее выманили более три миллиона 300 тысяч рублей.