Ледовый городок появится на Дворцовой площади 1 января

Власти допускают возможность, что пускать в городок будут по Qr-кодам.

В Петербурге к Новому году постоял ледовый городок на Дворцовой площади. В Комитете по развитию туризма города рассказали, что скульптуры появятся во время фестиваля «Белые дни Санкт-Петербурга». Пройдет мероприятие с 1 по 16 января 2021 года.

- Пока нет сто процентной ясности будет ли работать этот городок. Из-за ковидных ограничений вход может быть по QR-кодам или фестиваль может и вовсе не состояться. Мы сообщим дополнительную информацию позже, - уточнили «КП» в ведомстве.

Напомним, власти города представили концепцию украшения города к новогодним праздникам. В этот раз выбрали императорскую тематику. Новогоднее оформление Северной столицы будет отсылать к 350-летию Петра I: город украсят в едином ключе, сочетающем имперский стиль и элементы европейского Рождества. На Дворцовой площади установят 30 метровую живую ель, а Невский проспект украсят коронами и скипетрами.