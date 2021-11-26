Петербург рассчитывает провести соревнования Iroman - 2025

Прежде Петербург проведет еще одни соревнования по триатлону в 2022 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург претендует на проведение международных соревнований по триатлону. Ironman 70.3 Russia St.Petersburg может состояться в Северной столице в 2025 году. Об этом заявил вице губернатор города Борис Пиотровский. Он отметил, что город уже отправил заявку в комитет соревнований.

- Мы приняли решение подаваться на соревнования по триатлону Iroman в 2024-2025 годах. У нас активно развивается спорт в Петербурге и инфраструктура, - уверен вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

А пока Петербург готовится принимать Ironman 70.3 Russia St. Petersburg. Соревнования пройдут с 15 по 17 июля в 2022 году. Состоится женская и детская гонка – 16 июля. Планируется старт длиной в 113 километров, в него включено плавание на дистанцию 1,9 километра, велогонка на 90,1 километр, а также бег на 21,1 километр.