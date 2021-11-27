Маршрутка протаранила легковушку в Петербурге

Маршрутка протаранила автомобиль в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге маршрутка протаранила легковой автомобиль. Авария произошла утром в субботу, 27 ноября 2021 года, на пересечении проспекта Ветеранов и Маршала Жукова. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Здесь левый поворот "аля-проскочишь". А 227 маршрутки настолько замученные, что либо с трудом еле едут или так же тормозят. "Она не успела, а он не смог ". Протащил то он её знатно, - рассказал свидетель.

Маршрута врезалась прямиком в правый бок автомобиля, благо, не задев водителя.

Удар оказался сильный. Из-за него из-под машин литрами начал вытекать антифриз, залив всю проезжую часть. Однако, повезло, что ни пассажиры маршрутки, ни водители не пострадали. Лишь водитель легковушки застряла в автомобиле из-за зажатых дверей. Выбраться ей помогли очевидцы.

Сейчас на месте работают сотрудники дорожной полиции и устанавливают причину произошедшего.