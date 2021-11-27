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Общество27 ноября 2021 10:18

Конкурс на самый новогодний двор пройдет в Петербурге

Принять участие могут управляющие организации, кооперативы, общественные организации и инициативные горожане
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге выберут «Самые новогодние» дворы

В Петербурге выберут «Самые новогодние» дворы

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге выберут самый новогодний двор. Жилищный комитет Северной столицы 26 ноября 2021 года объявил о старте конкурса на лучшее новогоднее оформление домов и придомовых территорий среди управляющих организаций. Конкурс пройдет в номинациях на: самый новогодний дом, двор и балкон.

- Участие в оформлении принимают управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы, советы многоквартирных домов, инициативные жители и общественные организации, - рассказали в комитете.

Конкурс будет проходить в два этапа. Сначала победителей выберут на уровне районов, а после они уже будут бороться за звание лучших в городе.

Узнать подробности конкурса, а также узнать о победителях можно в группе жилищного комитета.