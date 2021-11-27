Многодетная семья в Петербурге осталась без газа из-за долгов соседа

В Петербурге многодетная семья осталась без газа в квартире Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге многодетная семья осталась без газа. И все из-за долгов, но не их, а соседа. "Петербурггаз" отключил подачу газа в квартиру должника. Однако оказалось, что труба доставляет "голубое топливо" и другую квартиру, где живет семья с пятью детьми. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

- Представители коммунальных служб даже предложили матери семейства оплатить соседский долг, чтобы забыть о проблемах навсегда, однако женщина отказалась, - сообщает издание.

Вместо этого многодетная мать написала заявление в компанию. Она указала, что у нее долгов нет. А отключение газа в ее квартире является нарушением прав ее семьи. Копии этого заявления женщина также направила в органы опеки и прокуратуру, чтобы проблема не осталась без внимания.

Позже стало известно, что газ семье все же вернули. Также компания готова помочь с переустройством газопровода.