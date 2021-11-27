Благоустройство набережных рек Охта и Оккервиль в Петербурге завершится в 2022 году

Благоустройство набережной реки Оккервиль в Петербурге завершится в 2022 году / Фото: Смольный

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга ведутся работы по благоустройству набережных рек Охта и Оккервиль. Часть из них уже выполнена. На участке от Уткина моста до моста Шаумяна уже появились игровые площадки, дорожки и зоны для отдыха. В субботу, 27 ноября 2021 года, губернатор Александр Беглов лично осмотрел результаты работы.

- Благоустройство площадки Оккервиль показывает хорошее взаимодействие между застройщиками и городом. Первый этап мы сделали, хорошо получилось. Даже попробовали экспериментальные вещи: применили соответствующую гальку на детских площадках, - отметил градоначальник.

Также он похвалил благоустройство набережной, где сделаны выходы к реке и установлено освещение.

Работы продолжатся дальше, по территории в сторону Заневского моста. Полностью благоустройство завершится в 2022 году.