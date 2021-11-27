Уникальную операцию на мозге с пробуждение провели в Петербурге

В Петербургском онкоцентре состоялась уникальная нейрохирургическая операция - Awake Surgery / Фото: Комздрав

В Санкт-Петербурге нейрохирурги городского онкоцентра провели редкую и уникальную операцию на головном мозге с пробуждением. Она называется Awake Surgery. Об этом 27 ноября 2021 года рассказали в комитете по здравоохранению.

- Такая операция - это совместная работа нейрохирургов, анестезиологов и нейролингвистов. Пациенту поддерживают ясный уровень сознания, когда нейрохирурги удаляют опухоль на открытом головном мозге, - пояснили в комитете.

Операцию проводили 40-летнему пациенту центра. Он страдает от опухоли агрессивного характера, из-за чего химиотерапия и лучевая терапия не помогают. Поэтому операция с пробуждением для него последний шанс вернуться к полноценной и здоровой жизни.

Подобную операцию в Петербурге проводят с 2018 года. Всего было сделано восемь вмешательств.