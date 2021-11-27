Каток на Конюшенной площади в Петербурге откроется 25 декабря

На Конюшенной площади в Петербурге появится каток Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге откроется каток на Конюшенной площади. Он начнет работать уже 25 декабря 2021 года. Об этом рассказали в администрации Центрального района. Кроме катания, посетители также смогут посмотреть сказку "Золушка".

- Помимо сеансов для катания на коньках, запланированы показы сказки "Золушка" в исполнении артистов детского ледового театра. По предварительной информации, посмотреть представление можно будет дважды в день до 16 января, - рассказали в районной администрации.

Для того, чтобы обеспечить безопасность посетителей, на катке будут действовать противокоронавирусные правила. На восемь квадратных метров территории сможет находится максимум один человек.

На данный момент стоимость проката и расписание сеансов еще неизвестны. Информация появится ближе к открытию.