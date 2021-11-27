Прокуратура Петербурга помогла получить квартиру жительнице блокадного Ленинграда

Прокуратура помогла получить ветерану Великой Отечественной войны квартиру в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге прокуратура помогла получить квартиру блокаднице, бывшей несовершеннолетней узнице фашистских концлагерей и ветерану Великой Отечественной войны. Об этом в ведомстве рассказали в субботу, 27 ноября 2021 года.

- Пожилой женщине в предоставлении квартиры отказала администрация Центрального района, составшись на то, что та намеренно ухудшила свои жилищные условия, отдав квартиру и жилой дом третьим лицам, - обяснили в прокуратуре.

Прокуратура начала проверку ситуации. Просмотрев документы, оказалось, что в администрацию поступили документы из органа регистрации недвижимости. Однако они были составлены совершенно на другого человека, который является полной тезкой ветерана. Но место рождения и регистрация отличались.

Таким образом блокадницу снова поставили на учет, после чего она вскоре получила квартиру.