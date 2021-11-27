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Происшествия27 ноября 2021 17:52

Мужчина угнал асфальтоукладчик из-под носа рабочего в Петербурге

Однако угонщика успели догнать и "скрутить" до приезда полиции
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина угнал асфальтоукладчик в Петербурге

Мужчина угнал асфальтоукладчик в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге мужчина решил угнать асфальтоукладчик. Сделал он это прямо перед носом рабочих. Случай произошел вечером 27 ноября 2021 года в ЖК "Солнечный город" в Красносельском районе города. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Рабочие занимались ремонтом дороги. Неизвестный человек залез в кабину катка и угнал его, - рассказали свидетели.

За всем происходящим наблюдали люди, некоторые успели снять все на видео. На кадрах опубликованных в сети видно, как рабочие гонятся за вором по дороге. По пути угонщик умудрился задеть несколько автомобилей. В итоге рабочие смогли поймать мужчину, вытащить его из кабины и повалить на землю. При этом каток врезался в припаркованную машину.

Угонщика "скрутили" и вызвали полицию.