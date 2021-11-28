Александр Беглов поздравил петербурженок с Днем матери

Губернатор пожелал матерям счастья и благополучия Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последнее воскресенье ноября традиционно стало поводом для одного из самых душевных праздников - Дня матери. В этом году оно выпало на 28 ноября, поэтому губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился с поздравлениями к матерям из Северной столицы.

- Поддержка семьи, материнства и детства становится все более важной составляющей в государственной политике, - отметил губернатор. - Ведь материнская любовь делает нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать все трудности и невзгоды. Нет большей ответственности, чем ответственность матери за своего ребенка.

Александр Беглов также уточнил, что сейчас в Петербурге проживает больше 600 тысяч семей. Почти 50 тысяч из них - многодетные. Всего воспитывается около 900 тысяч детей. 27 петербурженок уже награждены орденом "Мать-героиня", 20 семей отмечены российским орденом "Родительская слава", а 140 - региональной наградой "За заслуги в воспитании детей".

Губернатор также пожелал всем мамам здоровья и благополучия.