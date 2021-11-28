Александр Беглов поздравил петербуржцев с Ханукой

Губернатор пожелал петербуржцам радости и здоровья Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 28 ноября по 6 декабря отмечается европейский праздник свечей - Ханука. Для всех жителей Петербурга, исповедующих иудаизм, следующие восемь дней будут по-настоящему праздничными, поэтому губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил пожелать им здоровья и радости.

- Санкт-Петербург - город, в котором хранят традиции многих народов. Значительный вклад в укрепление нашего единства, культурных и духовных богатств вносит еврейская религиозная община, - сообщил губернатор.

Как отметил Александр Беглов, еврейский народ отмечает этот праздник света, радости и уверенности в лучшем уже более двух тысяч лет. Для них великое чудо горения масла в иерусалимском храме - это знак того, что добрые и открытые сердцем люди всегда могут рассчитывать на помощь в трудные моменты.